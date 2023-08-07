На ферме в Ливии нашли пропавшую скульптуру колониальной эпохи

В Ливии обнаружили статую волчицы колониальной эпохи. Фигура была установлена в центре Бенгази в 1930-х годах и пропала в пропала 69-м. Бронзовую скульптуру нашли на одной из местных ферм. Хозяин купил статую у торговца металлоломом, передает телеканал «Известия». 80-летний мужчина хранил скульптуру под деревом рядом с домом. Фигура — точная копия знаменитой капитолийской волчицы. Итальянские колониальные власти привезли ее в Ливию в 1930 году.

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