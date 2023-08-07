Тела еще двух человек обнаружили после прорыва Каховской ГЭС

В Херсонской области обнаружили еще два тела после прорыва Каховской ГЭС в июне. Об этом 7 августа сообщили экстренные службы региона.

«Найдены тела еще двух погибших про прорыве ГЭС. Таким образом, число погибших выросло до 57 человек», — сообщил источник ТАСС.

Теракт на Каховской ГЭС был совершен 6 июня, в результате разрушения гидроэлектростанции произошел неконтролируемый сброс воды. Впоследствии десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

По факту разрушения станции было возбуждено уголовное дело о теракте. Число пострадавших составило до 175.

13 июля корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев побывал на месте теракта и показал последствия разрушений. Главный зал был пробит насквозь, большая часть станции разрушена. При этом боевики продолжают обстреливать территорию.

Позднее, 20 июля, глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил, что Каховского водохранилища больше не существует, так как оно почти полностью высохло на территории Запорожской области и немного воды остается в части водоема в Херсонской области. Он добавил, что вода в Северо-Крымский канал из хранилища больше не поступает.

В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что урожай в регионе будет утерян из-за прорыва Каховской ГЭС. Это обусловлено, в частности, пересыханием Каховского магистрального и Северо-Крымского каналов, отметил он.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.