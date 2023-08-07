Ни дать, ни взять: прокуроры нашли нарушения прав инвалидов в 20 регионах

Генпрокуратура в 2021–2023 годах выявила нарушения прав пациентов примерно в 20 регионах, сообщили «Известиям» в надзорном ведомстве. В частности, граждане не могли получить в срок положенные им по закону лекарства и средства реабилитации, аукционы на которые должны объявлять региональные власти. Показателен случай в Московской области: там около десятка подопечных благотворительного фонда «Спина бифида» пытаются с помощью прокуратуры получить необходимые детям-инвалидам коляски. В региональном отделении Социального фонда России ситуацию объяснили тем, что аукционы на закупку объявляются, но производители не предлагают свои изделия. «Известия» разбирались в возникшей ситуации.

Без учета потребности

Примерно в 20 регионах России в 2021–2023 годах пациенты не обеспечивались вовремя льготными лекарствами и медицинскими изделиями, сообщили «Известиям» в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Такие результаты показали проверки надзорного ведомства и работа с обращениями граждан. Семь должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Выявлены недостатки при обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации», — отмечается, в частности, в отчете ведомства. Там указывается, что территориальные отделения Социального фонда России (СФР) несвоевременно заключали госконтракты на покупку оборудования, а средства на это регионы выделяли без учета фактических данных о нуждаемости.

Та же ситуация складывалась и с обеспечением льготными лекарствами, сообщает Генпрокуратура: деньги выделялись без учета фактической потребности, что «приводит к несвоевременному обслуживанию выписанных врачами рецептов».

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Среди выявленных прокурорами случаев, в частности, ситуация в Башкирии. Там только после вмешательства надзорных органов постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов обеспечили инсулиновыми иглами и тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови.

В Краснодарском крае инвалид смог получить выписанный ему в октябре 2021 года препарат только в июне 2022 года, а онкобольная пациентка месяц ждала выписанное ей лекарство. А в Москве пациентка в 2021 году ждала препарат с августа по ноябрь включительно из-за «ненадлежащего оформления документов для его закупки», сообщили в Генпрокуратуре.

Активные коляски, неактивные закупки

Как выяснили «Известия», в Московской области пациенты жалуются на невыдачу инвалидных колясок.

— У нас есть дети, которые не получили активные коляски еще с прошлого лета, — рассказала руководитель проекта юридической поддержки благотворительного фонда «Спина бифида» Елена Морякина. — У меня сейчас в работе около десяти таких запросов на получение, и все они из разных районов области.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Подопечным фонда с редким заболеванием — расщеплением позвоночника — необходимы индивидуально подобранные коляски, которые позволяют им передвигаться самостоятельно.

— Это сложный вид техники, ее нельзя купить оптом, — рассказала юрист. — Наши дети непропорциональны, поэтому нужно индивидуальное изготовление. Но для таких детей эти коляски — ноги, возможность передвигаться независимо от родителей. А вот коляски для детей с ДЦП уже со стандартными размерами. Но даже такую мы в прошлом году выбивали через суд после выданного властям области представления прокуратуры.

Стоимость индивидуальных активных колясок может составлять 250–350 тыс. рублей и для каждой из них необходимо объявлять отдельный тендер , пояснила Елена Морякина. По ее словам, проблема с их закупкой есть и в других регионах, но ситуация с массовым непредоставлением таких средств реабилитации сложилась только в Москве, где колясок с начала года ждут пять детей, и Московской области — там десять.

В распоряжении «Известий» есть несколько ответов региональной прокуратуры родителям и опекунам детей, которым необходимо такое оборудование. «Основная причина необеспечения несовершеннолетнего — отсутствие заключенных госконтрактов, управляющему отделением СФР по Москве и Московской области внесено представление об устранении нарушений законодательства», — говорится в ответе.

Фото: ТАСС/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

В еще одном ответе прокуратуры от 2023 года напоминается, что ребенок-инвалид, которому так и не закупили коляску, стоит на учете с 2020 года и имеет право на ее получение по закону «О социальной защите инвалидов» и согласно принятому еще в 2008 году порядку. «Уполномоченным органом закупочные процедуры необходимого вашей дочери технического средства реабилитации не проведены», — говорится в ответе прокуратуры Московской области родителям. Там также сообщается, что и по этому случаю вынесено представление.

В распоряжении «Известий» есть жалоба в прокуратуру матери ребенка-инвалида, которому не закупили опору для стояния. Она была направлена недавно, поэтому пока ответ не получен.

Елена Морякина отметила, что если процесс «выбивания» нужного технического средства реабилитации (ТСР) затягивается, то ребенок вырастает — и ему нужна коляска уже совсем с другими параметрами. В результате весь путь приходится начинать заново.

В ответ на запрос «Известий» в отделении Соцфонда по Москве и Московской области сообщили, что не могут предоставить информацию по конкретным случаям, но отметили, что на стадиях подачи коммерческих предложений и проведения аукционов и конкурсов на закупку «существуют риски отсутствия заинтересованности или возможностей у участников рынка», то есть поставщики не предлагают свои изделия.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Там заверили, что до регионального отделения СФР «доведены бюджетные ассигнования в объеме, необходимом для удовлетворения потребности региона в ТСР, для чего отделением проводятся соответствующие процедуры». «Обеспечение отдельных категорий инвалидов, в частности детей-инвалидов, взято на особый контроль в отделении фонда», — подчеркнули там.

В головном отделении СФР на запрос «Известий» пока не ответили, но в распоряжении издания есть его ответ, направленный по одной из жалоб матери инвалида. Она сообщала, что ее ребенку не покупают необходимую коляску. В СФР ей ответили, что обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации «осуществляется территориальными органами фонда». А «неравномерность обеспечения» объяснили тем, что «конкурентные процедуры, проводимые территориальными отделениями фонда, значительно увеличивают сроки обеспечения».

Новые проверки

В Генпрокуратуре «Известиям» сообщили, что во втором полугодии 2023 года ведомство проверит, как в регионах соблюдаются законы по заключению и реализации госконтрактов — об обеспечении граждан ТСР, их приобретении посредством электронного сертификата, получении инвалидами компенсации за самостоятельную покупку таких изделий.

Управляющий партнер коллегии юристов «Право на здоровье» Николай Чернышук напомнил «Известиям», что «комиссия врачей пишет необходимый список медизделий для инвалида, после чего соцстрахование обязано их выдать».

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Но зачастую этого не происходит, — заявил он. — Ссылаются в основном на большие очереди и недостаток финансирования.

Эксперт напомнил, что человек может приобрести, например, инвалидную коляску за свой счет, а потом получить компенсацию.

— Однако суммы, которые выделяет на компенсацию государство, недостаточны для приобретения необходимого оборудования. Возмещаемые суммы гораздо меньше потраченных , — отметил Николай Чернышук.

Поэтому, по его словам, соцстрахованию зачастую проще оплатить штраф за необеспечение инвалида необходимыми медизделиями, чем тратить больше средств на исполнение обязательств.

— Прокуратура часто обращается в суд для того, чтобы людей обеспечили всем необходимым. Для этого человеку достаточно просто написать заявление в прокуратуру, — подчеркнул юрист. — Проблема в том, что и судебные решения тоже могут долго не исполняться. Такие случаи необходимо перекладывать в рамки уголовного преследования.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Медицинский адвокат Ирина Гриценко посетовала, что «в глобальном смысле прокуратура пациентам помочь не может».

— Представления, выписываемые надзорным ведомством соцстрахованию, лежат в рамках административной ответственности, то есть реального наказания никто не несет, — сказала она. — Изменить ситуацию с выдачей может другая система финансирования этой сферы, например, сделать финансирование адресным.

Также, по ее словам, ситуацию могла бы переломить и конкретизация ответственности для чиновников. Сейчас штраф накладывается на всю организацию, но если курировать направление будет конкретный чиновник, то ответственность перестала бы размываться, считает юрист.