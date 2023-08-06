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Гарика Сукачёва выписали из больницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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63-летнего рок-музыканта Гарика Сукачёва выписали из больницы. Об этом сообщил в воскресенье, 6 августа, ТАСС его друг актер Василий Мищенко.

Он отметил, что певец уже приступил к работе.

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О госпитализации артиста стало известно 29 июля. На следующий день певец опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале, в котором рассказал, что запланированный концерт в Карелии состоится без его участия. Артист попросил прощения перед публикой, а также пообещал выступить в республике, как только поправится.

Как рассказал друг Сукачёва Сергей Галанин 3 августа, артиста госпитализировали в связи с ухудшением его здоровья.

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