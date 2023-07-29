Команда Гарика Сукачева сообщила о госпитализации артиста

Музыкант Гарик Сукачев госпитализирован и не выступит на концерте в карельской Рускеале 29 июля. Об этом в этот день сообщила команда артиста в его социальных сетях.

«В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича концерт в Рускеале на Хуторе Елки пройдет в неожиданном формате «Народное караоке», — говорится в сообщении во «ВКонтакте».

Подробности состояния певца не приводятся. Организаторы сообщили, что вход на мероприятие будет свободным. Купившие билеты могут потребовать возврат средств.

Незадолго до госпитализации Сукачев провел репетицию спектакля «САШАШИШИН» в ДК Горбунова в Москве. Артист выступает в роли режиссера постановки. В спектакле принимает участие труппа театра «Современник», на площадке которого в сентябре пройдет премьера.