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Команда Гарика Сукачева сообщила о госпитализации артиста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Музыкант Гарик Сукачев госпитализирован и не выступит на концерте в карельской Рускеале 29 июля. Об этом в этот день сообщила команда артиста в его социальных сетях.

«В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича концерт в Рускеале на Хуторе Елки пройдет в неожиданном формате «Народное караоке», — говорится в сообщении во «ВКонтакте».

Подробности состояния певца не приводятся. Организаторы сообщили, что вход на мероприятие будет свободным. Купившие билеты могут потребовать возврат средств.

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Незадолго до госпитализации Сукачев провел репетицию спектакля «САШАШИШИН» в ДК Горбунова в Москве. Артист выступает в роли режиссера постановки. В спектакле принимает участие труппа театра «Современник», на площадке которого в сентябре пройдет премьера.

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