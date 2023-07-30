Попавший в больницу Гарик Сукачёв рассказал о своем состоянии

Музыкант Гарик Сукачёв, госпитализированный накануне, рассказал в воскресенье, 30 июля, о своем состоянии.

«Дорогие друзья, все те, кто должен был приехать или прийти на наш концерт в Рускеале, я загремел в больницу. <…> Все мы живые люди, все мы болеем», — сказал певец, чье видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

Он также сообщил, что запланированный в Карелии концерт состоится без его участия, и извинился перед публикой за то, что не сможет в нем поучаствовать, а также пообещал приехать в республику и выступить там, как только поправится.

«Болезни проходят. Мы обязательно приедем. <…> Все нормально, ребята, живы будем — не помрем», — сказал артист.

О том, что Сукачёв попал в больницу, сообщалось днем ранее. Тогда команда артиста рассказала, что в связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Сукачёва концерт в Рускеале на «Хуторе Елки» в Карелии пройдет в неожиданном формате «Народное караоке». Отмечалось, что вход на мероприятие будет свободным. Купившие билеты могут потребовать возврат средств.

Незадолго до госпитализации артист провел репетицию спектакля «САШАШИШИН» в ДК Горбунова в Москве. Он выступает в роли режиссера постановки. В спектакле принимает участие труппа театра «Современник», на площадке которого в сентябре пройдет премьера.