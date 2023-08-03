Друг Гарика Сукачёва рассказал о состоянии музыканта после госпитализации

Музыкант Сергей Галанин 3 августа рассказал ТАСС о состоянии своего друга, рок-артиста Гарика Сукачёва, госпитализированного в конце июля в связи с ухудшением здоровья.

«Всё хорошо. Когда выпишут, я не знаю», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о самочувствии Сукачёва.

Ранее, 30 июля, рок-музыкант опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале, в котором рассказал, что запланированный концерт в Карелии состоится без его участия. Артист попросил прощения перед публикой за свое отсутствие на мероприятии, а также пообещал выступить в республике, как только поправится.

О госпитализации артиста стало известно 29 июля. Его коллеги рассказали, что в связи с ухудшением здоровья концерт в Рускеале на «Хуторе Елки» в Карелии пройдет в формате «Народное караоке». При этом вход на мероприятие будет свободным, а купившие билеты могут потребовать возврат средств.