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Рябков объяснил пользу участия стран БРИКС в консультациях в Джидде

Рябков: участие стран БРИКС в Джидде может донести западным партнерам Киева здравый смысл
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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Участие государств БРИКС в консультациях в Джидде по Украине может принести пользу в целях того, чтобы донести здравый смысл до западных партнеров Киева. Об этом 6 августа заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«С точки зрения донесения здравого смысла до спонсоров киевского режима, я думаю, участие коллег по БРИКС в этом мероприятии, возможно, какую-то пользу принесло бы», — сказал он в беседе с ТАСС.

Рябков уточнил, что Россия обсудит со странами БРИКС, которые приняли участие в переговорах в Саудовской Аравии, итоги этих консультаций.

Помимо этого замглавы МИДа подчеркнул, что встреча в Джидде — это отражение попытки Запада продолжить усилия по мобилизации Глобального Юга на поддержку «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что формула украинского лидера изначально была обречена на провал.

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5 августа Саудовская Аравия организовала встречу советников по национальной безопасности и представителей ряда стран для обсуждения украинского кризиса. РФ не была приглашена к переговорам.

Еще в конце июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что сейчас невозможно выйти к мирному урегулированию конфликта с участием киевского режима. По его словам, предстоит до конца понять цели консультации в Джидде и что организаторы планируют обсудить.

1 июля Зеленский заявил, что его страна будет готова к мирному диалогу только тогда, когда украинская армия выйдет к границам 1991 года. Границу от 24 февраля 2022-го он назвал контактной линией, а поэтому выход к ней не приведет к началу переговоров.

Еще в мае сенатор Совета Федерации Сергей Цеков отметил, что, если бы украинскому президенту был важен мир, он бы согласился на переговоры с РФ без предварительных условий. Однако если Зеленский пойдет на такой шаг, то лишится западной поддержки, подчеркнул он.

Последний раунд переговоров между РФ и Украинкой прошел в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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