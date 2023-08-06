Собянин сообщил об уничтожении летящего к Москве беспилотника силами ПВО

Беспилотник, приближающийся к Москве, был уничтожен силами ПВО. Об этом 6 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте силами ПВО был уничтожен», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

1 августа Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты средствами противовоздушной обороны при попытке пролета в столицу. Один беспилотник долетел до башни «Москва-Сити», в результате был поврежден фасад на уровне 21-го этажа. В Минобороны РФ заявили, что попытка террористической атаки киевского режима пресечена, уточнив, что беспилотник упал на территории делового центра «Москва-Сити».

После этого заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены.

Также представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали призвала Россию не использовать атаки БПЛА по столице для эскалации спецоперации на Украине. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с «Известиями» назвал этот призыв абсурдным.

Бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, в свою очередь, назвал террористические атаки Киева по территории России проявлением слабости президента Украины Владимира Зеленского. Решения Зеленского — акт отчаяния киевского режима, отметил он.