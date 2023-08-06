Российские военные отбили атаку на краснолиманском направлении, уничтожив около 100 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа рассказал ТАСС начальник пресс-службы войсковой группировки «Центр» Александр Савчук.

Кроме того, четверо националистов сдались в плен.

«В ходе ведения активной обороны занятых рубежей огнем артиллерии и ударами штурмовой авиации <...> уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля пикап», — добавил собеседник агентства.

Между тем на сватовском направлении летчики Центральной группировки разбили несколько штурмовых подразделений 43-й механизированной бригады ВСУ.

Накануне, по словам Савчука, российские бойцы нанесли серьезный ущерб живой силе и технике неприятеля в районах торского участка и Серебрянского лесничества, а также нанесли удары по опорным пунктам.

4 августа военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко отметил снижение активности ВСУ на купянском, краснолиманском и частично донецком направлениях. По его словам, даже в контратаку украинские формирования идут неохотно.

Ранее, 31 июля, глава МО РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ освободили от украинских боевиков Ковалевку и Сергеевку на краснолиманском направлении, а на купянском направлении — станцию Молчановка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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