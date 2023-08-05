ВС РФ сорвали атаки штурмовых групп мехбригад ВСУ в районе Красного Лимана

Бойцы группировки «Центр» сорвали попытки штурмовых групп механизироанных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Как сообщил 5 августа «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, украинские боевики потеряли как технику, так и личный состав.

«На краснолиманском направлении в районах торского участка и Серебрянского лесничества огнем артиллерии и ударами армейской авиации группировки войск «Центр» сорваны попытки атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 90 боевиков, уничтожены боевая машина пехоты, две бронированные машины и два миномета», — сказал он.

Савчук добавил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Кроме того, авиация нанесла удары по двум опорным пунктам ВСУ вблизи населенных пунктов Торское и Серебрянка.

Днем ранее военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские дезертиры погибли при попытке оставить позиции на краснолиманском направлении. По его мнению, оставление позиций не было согласовано с командованием ВСУ, поскольку с ближайшего опорного пункта противника по дезертирам был открыт огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, в этот день Марочко сообщил о снижении активности ВСУ на купянском, краснолиманском и частично донецком направлении. По его словам, снизились и попытки контратак украинских сил.

3 августа Марочко рассказал, что украинская армия минирует пути отхода своих бойцов на краснолиманском направлении в Донбассе. В районе населенного пункта Торское при помощи БПЛА был зафиксирован факт дистанционного минирования местности после прохождения механизированных штурмовых групп военнослужащих ВСУ, уточнил он.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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