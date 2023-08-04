В ЛНР сообщили о снижении активности ВСУ сразу на трех участках фронта

Снижение активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) отмечается на купянском, краснолиманском и частично донецком направлении. Об этом 4 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«За истекшие сутки ввиду неблагоприятных погодных условий противник снизил обстрелы прифронтовых населенных пунктов и позиций ВС РФ», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, снизились и попытки контратак украинских сил.

Накануне Марочко рассказал, что украинская армия минирует пути отхода своих бойцов на краснолиманском направлении в Донбассе. Как он уточнил, минирование проводят не только противотанковыми минами, но и противопехотными с помощью универсальных минных заградителей без оставления проходов.

В этот же день стало известно, что Вооруженные силы (ВС) РФ отразили на донецком направлении восемь атак ВСУ, а затем перешли в контратаку и улучшили положение по переднему краю около трех населенных пунктов.

Тогда же начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал об ударах российских летчиков по объектам ВСУ на лисичанском направлении. Экипажами вертолетов армейской авиации были уничтожены бронетранспортер и БМП противника в районах Богдановки и Клещеевки, уточнил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.