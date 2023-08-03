ВС РФ контратаковали ВСУ и улучшили положение на донецком направлении

Вооруженные силы (ВС) РФ отразили на донецком направлении восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), а затем перешли в контратаку и улучшили положение по переднему краю около трех населенных пунктов. Об этом в четверг, 3 августа, в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Клещеевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР), уточнили в МО.

«После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

За сутки потери ВСУ на донецком направлении составили до 380-и военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходных артиллерийских установки (САУ) Krab польского производства, а также противотанковую пушку «Рапира», рассказали в Минобороны.

Кроме того, на купянском направлении в результате наступления на широком фронте штурмовые отряды «Западной» группировки войск заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики (ЛНР), рассказали в Минобороны.

«За сутки уничтожено до 150-и украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-30», — рассказали в МО об успехах ВС РФ на купянском направлении.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал об ударах российских летчиков по объектам ВСУ на лисичанском направлении. Экипажами вертолетов армейской авиации были уничтожены бронетранспортер и БМП противника в районах Богдановки и Клещеевки, уточнил он.

2 августа врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская штурмовая группа накануне предприняла попытку прорвать рубежи ВС РФ северо-восточнее Работино Запорожской области, но была остановлена российскими войсками.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.