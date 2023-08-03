Авиация группировки «Юг» разбила технику ВСУ на лисичанском направлении

Российские летчики нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лисичанском направлении. Об этом в четверг, 3 августа, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Экипажами вертолетов армейской авиации уничтожены бронетранспортер и БМП противника в районах Богдановки и Клещеевки», — заявил он.

Между тем артиллеристы группировки открыли огонь по скоплению живой силы и технике 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ около населенного пункта Александро-Калиново. Прицельным ударом были уничтожены две реактивные установки БМ-21 «Град», а также большегрузные транспортные средства подвоза снарядов.

Еще ВС РФ ликвидировали три 120-миллиметровых миномета и буксируемое орудие «Мста-Б».

«Также артиллерийский расчет мотосрелкового подразделения Южного военного округа поразил две станции радиоэлектронной борьбы противника в Карповке и Красногоровке», — добавил Астафьев.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал, что служащие одного из тыловых подразделений группировки «Юг» получили медали за «Воинскую доблесть».

Накануне стало известно, что бойцы Южной группировки в ходе контрбатарейной дуэли вывели из строя минометы ВСУ около населенных пунктов Серебрянка и Невельская. В то же время в Северске, Тихоновке, Александро-Калинове и Красногоровке ббыли разбиты вражеские гаубицы «Акация», Krab, М777 и «Гвоздика».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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