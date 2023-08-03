Украинская армия минирует пути отхода своих бойцов на краснолиманском направлении в Донбассе. Об этом 3 августа сообщил «РИА Новости» подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«На краснолиманском направлении украинское командование отправляет штурмовые группы «в один конец», — сообщил он, ссылаясь на собственные источники.

По информации Марочко, в районе населенного пункта Торское при помощи БПЛА был зафиксирован факт дистанционного минирования местности после прохождения механизированных штурмовых групп военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он объяснил, что минирование производится не только противотанковыми минами, но и противопехотными с помощью универсальных минных заградителей без оставления проходов.

Судя по таким действиям украинских военнослужащих, можно предположить, что киевское командование отправляет своих подчиненных на верную гибель, так как данные минные заграждения лишают подразделения маневренности и отрезают любые пути отступления, подчеркнул подполковник ЛНР в отставке.

Накануне сообщалось, что число раненных при контрнаступлении военных ВСУ оказалось «колоссальным». По данным газеты The New York Times, один из пунктов оборудован четырьмя операционными столами и принимает раненых из нескольких бригад. Уже два месяца он работает круглосуточно. Медики также сообщили, что пострадавшие обычно прибывали «рывками», а в некоторые дни — непрерывной спешкой. Больше всего минных и осколочных ранений, меньше всего констатируется пулевых ранений.

Ранее в этот день служащие ВСУ, взятые в плен, рассказали «Известиям» о некачественной подготовке военных и обстановке на передовых позициях. Один из пленных, Эдвард Харенко, рассказал, что обучение военных длилось четыре дня, однако оно не было эффективным, а после него военнослужащих сразу бросили на передовую позицию.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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