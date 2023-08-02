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Взятые в плен бойцы ВСУ рассказали о некачественной подготовке военных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятые в плен, в среду, 2 августа, рассказали «Известиям» о некачественной подготовке военных и обстановке на передовых позициях.

Один из пленных, Эдвард Харенко, рассказал, что обучение военных длилось четыре дня, однако оно не было эффективным, а после него военнослужащих сразу бросили на передовую позицию. Его взяли в плен, когда он, будучи раненым, отстал от своей группы после пехотных боев. Харенко вышел в тыл на голоса людей. Там он сдался и признался, что не имеет с собой оружия.

«Нас могло быть 100 человек, а осталось меньше половины, притом что нас тут до 20 человек. Какой может быть боевой дух и моральное состояние после этого? <…> Я могу сказать, что нас на точке было человек 15. Из них один со мной здесь, одного я видел на другом пункте. Вот три человека, в которых я уверен. Есть те, кто погиб на наших глазах. Там нашей роты практически не осталось», — сказал он.

Он добавил, что среди мобилизованных нет богатых людей. Это в основном бедные люди, которые не могут откупиться.

Второй пленный, Николай Знайдо, рассказал, что медкомиссии и должного обучения бойцов не было. Кроме того, боеприпасы и снаряжение военным приходилось покупать самим.

«Когда идем на позиции, нам ничего не рассказывают, что там, как и где. Просто посылают и всё: «Стойте». Артиллерии, можно сказать, почти нет, танков тоже, нас никто не прикрывает. Нас отправили на позицию ночью, утром начали артиллеристские и штурмовые действия противника. Они продлились где-то полчаса, и мы были окружены», — рассказывает Знайдо.

Он добавил, что в плену к нему относились хорошо, оказали медицинскую помощь, накормили и напоили. В то же время в бою командование ВСУ, по его словам, поддержку не оказывает. По его словам, более половины бойцов уже ранены или погибли.

«Моральный боевой дух плохой, уже никто не хочет воевать, кто и хотел. Все хотят домой», — заключил он.

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Ранее, 27 июля, командир подразделения «Шторм Z» под позывным Али сообщил, что на запорожском направлении порядка 20 украинских бойцов сдались в плен.

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