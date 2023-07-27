Почти 20 бойцов ВСУ сдались в плен на запорожском направлении

На запорожском направлении порядка 20 украинских бойцов сдались в плен, об этом 27 июля сообщил командир подразделения «Шторм Z» под позывным Али.

«В районе населенного пункта Работино на запорожском направлении бойцы ВС РФ взяли в плен 19 украинских боевиков», — цитирует его ТАСС.

Российские силы уничтожили более 10 боевых машин противника.

«Как минимум подбиты две БМП Bradley», — добавил он.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали боевые действия, основные происходят на запорожском направлении. Он добавил, что потери ВСУ на запорожском направлении за сутки больше российских в десять раз.

По информации главы государства, противник не имел успеха ни на одном участке линии соприкосновения.

Ранее в июле президент заявил о провале контрнаступления Киева. Потери личного состава ВСУ за несколько недель уже превысили 26 тыс. человек, отметил он.

Также в июле президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. По его словам, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.