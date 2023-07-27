Реклама
Прямой эфир
Мир
Гутерриш заверил в продолжении контактов со сторонами зерновой сделки
Спорт
Россиянин Колесников установил мировой рекорд в плавании на 50 м на спине
Авто
Первую партию Lada Largus выпустят в августе после долгого перерыва
Мир
Путин пожелал президенту Зимбабве успехов на предстоящих выборах в августе
Армия
Гаубица Д-20 ВС РФ поразила огневую позицию и расчет беспилотников ВСУ
Мир
Херш рассказал о роли администрации Байдена в терактах на Крымском мосту
Мир
Захарова рассказала об угрозах Запада странам Африки за сотрудничество с РФ
Политика
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной окончания Корейской войны
Мир
В «Укрэнерго» рекомендовали украинцам запастись электрогенераторами перед зимой
Экономика
Аналитик не исключил поднятия ФРС США ставки до 6%
Мир
На складе боеприпасов в Греции произошли взрывы из-за лесного пожара
Культура
Вышли финальные серии третьего сезона «Ведьмака»
Общество
Путин наградил журналистов «Известий» и «РИА Новости» орденами Мужества
Сюжет:

Почти 20 бойцов ВСУ сдались в плен на запорожском направлении

ТАСС: на запорожском направлении сдались в плен порядка 20 бойцов ВСУ
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На запорожском направлении порядка 20 украинских бойцов сдались в плен, об этом 27 июля сообщил командир подразделения «Шторм Z» под позывным Али.

«В районе населенного пункта Работино на запорожском направлении бойцы ВС РФ взяли в плен 19 украинских боевиков», — цитирует его ТАСС.

Российские силы уничтожили более 10 боевых машин противника.

«Как минимум подбиты две БМП Bradley», — добавил он.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали боевые действия, основные происходят на запорожском направлении. Он добавил, что потери ВСУ на запорожском направлении за сутки больше российских в десять раз.

Хорошо горят: с начала контрнаступления ВФУ недосчитались 245 танков
Противник лишился трех–четырех бригад из девяти, собранных для прорыва нашей обороны, оценили эксперты

По информации главы государства, противник не имел успеха ни на одном участке линии соприкосновения.

Ранее в июле президент заявил о провале контрнаступления Киева. Потери личного состава ВСУ за несколько недель уже превысили 26 тыс. человек, отметил он.

Также в июле президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. По его словам, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023