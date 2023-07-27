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Путин сравнил потери ВСУ и России на запорожском направлении за сутки

Путин: потери ВСУ на запорожском направлении за сутки больше российских в десять раз
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Украина в ходе боев в среду на запорожском направлении понесла большие потери личного состава, более 200 человек, потери России — в 10 раз меньше. Об этом в четверг, 27 июля, заявил президент РФ Владимир Путин на полях саммита Россия – Африка.

«Кроме боевой техники, у противника очень большие потери личного состава — свыше 200 человек. К сожалению, без потерь не обошлось и у нас», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что противник не имел успеха ни на одном участке линии соприкосновения.

«Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен. С большими потерями», — подчеркнул он.

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Также Путин подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали боевые действия, основные происходят на запорожском направлении.

Ранее в июле президент заявил о провале контрнаступления Киева. Потери личного состава ВСУ за несколько недель уже превысили 26 тыс. человек, отметил он.

При этом 21 июля президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. По словам украинского лидера, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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