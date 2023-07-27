Путин заявил об активизации ВСУ на запорожском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали боевые действия, основные действия были на запорожском направлении. Об этом 27 июля сообщил президент РФ Владимир Путин на полях саммита Россия – Африка. Таким образом он прокомментировал журналистам публикации западных СМИ о новом этапе украинского контрнаступления.
«Действительно, подтверждаем, что боевые действия активизированы, основные боестолкновения проходили на запорожском направлении», — сказал президент.
По его словам, накануне шли серьезные бои в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа (ЮВО).
«Ни на одном из участков боестолкновений противник успеха не имел. Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен», — констатировал Путин.
Как при этом указал глава государства, российские солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма в зоне специальной военной операции (СВО).
Кроме того, российский лидер отметил, что сегодня была попытка ВСУ вернуть брошенную технику, раненных и тела погибших. По его словам, украинские войска в последней атаке потеряли более 200 человек. Также ВСУ в ходе активизации боев потеряли 39 единиц бронетехники. Российские военнослужащие, по его словам, уничтожили 26 танков.
Ранее в этот день газета New York Times писала, что ВСУ начали основную фазу контрнаступления. Издание со ссылкой на представителей Пентагона отметило, что Украина бросила в бой тысячи военнослужащих, которые находились в резерве.
За день до этого директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что ВСУ в рамках нового этапа контрнаступления не будут оставлять попыток пробиться через ореховское направление к Токмаку и Мелитополю. Кроме того, он указал, что у ВСУ остается запас техники и наступательного потенциала, который можно использовать в ходе контрнаступления.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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