Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали боевые действия, основные действия были на запорожском направлении. Об этом 27 июля сообщил президент РФ Владимир Путин на полях саммита Россия – Африка. Таким образом он прокомментировал журналистам публикации западных СМИ о новом этапе украинского контрнаступления.

«Действительно, подтверждаем, что боевые действия активизированы, основные боестолкновения проходили на запорожском направлении», — сказал президент.

По его словам, накануне шли серьезные бои в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа (ЮВО).

«Ни на одном из участков боестолкновений противник успеха не имел. Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен», — констатировал Путин.

Как при этом указал глава государства, российские солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, российский лидер отметил, что сегодня была попытка ВСУ вернуть брошенную технику, раненных и тела погибших. По его словам, украинские войска в последней атаке потеряли более 200 человек. Также ВСУ в ходе активизации боев потеряли 39 единиц бронетехники. Российские военнослужащие, по его словам, уничтожили 26 танков.

Ранее в этот день газета New York Times писала, что ВСУ начали основную фазу контрнаступления. Издание со ссылкой на представителей Пентагона отметило, что Украина бросила в бой тысячи военнослужащих, которые находились в резерве.

За день до этого директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что ВСУ в рамках нового этапа контрнаступления не будут оставлять попыток пробиться через ореховское направление к Токмаку и Мелитополю. Кроме того, он указал, что у ВСУ остается запас техники и наступательного потенциала, который можно использовать в ходе контрнаступления.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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