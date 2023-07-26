Военный эксперт назвал возможные задачи ВСУ в контрнаступлении

Директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал в среду, 26 июля, о задачах, которые Вооруженным силам Украины (ВСУ) могут поставить в рамках возможного нового этапа контрнаступления.

«Попытки пробиться через ореховское направление к Токмаку и Мелитополю — эти задачи у них всё еще есть. Также это артемовское, донецкие направления. Их задача там — выйти южнее Артемовска, захватить господствующие высоты, окружить его так, чтобы российские войска из него вышли», — отметил он в беседе с Lenta.Ru.

Также Кнутов заявил, что у ВСУ остается запас техники и наступательного потенциала, который можно использовать в ходе контрнаступления.

«По моим подсчетам, это порядка 10 бригад: семь бригад НАТО, две бригады спецназа Украины. Чтобы продолжать контрнаступление, украинская армия имеет вполне приличные резервы», — заключил он.

Ранее, 23 июля, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что ВСУ могут перейти к новой фазе наступления в конце июля, она продлится до середины августа, передает RT.

Он не исключил, что украинские боевики попробуют открыть вторую линию фронта, а также форсировать Днепр в районе Никополя Днепропетровской области в сторону Энергодара, чтобы захватить Запорожскую АЭС, сообщает телеканал «360».

В тот же день президент России Владимир Путин заявил о провале контрнаступления Киева. Потери личного состава ВСУ уже превысили 26 тыс. человек.

При этом 21 июля сам президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. По словам украинского лидера, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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