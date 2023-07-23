В Запорожской области допустили начало новой фазы наступления ВСУ в конце июля

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перейти к новой фазе наступления в конце июля, она продлится до середины августа. Такое предположение сделал 23 июля глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Так, он не исключил, что украинские боевики попробуют открыть вторую линию фронта, а также форсировать Днепр в районе Никополя Днепропетровской области в сторону Энергодара, для того чтобы захватить Запорожскую АЭС.

«Киевский режим продолжает сосредотачивать силы на линии фронта, готовя основные резервы для новой фазы контрнаступления и проводя разминирование полей», — указал Рогов в беседе с «РИА Новости».

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил о провале контрнаступления Киева. При этом потери личного состава ВСУ уже превысили 26 тыс. человек.

При этом 21 июля сам президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. По словам украинского лидера, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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