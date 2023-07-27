Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали основную фазу контрнаступления, пишет газета New York Times.

Издание со ссылкой на представителей Пентагона 26 июля утверждает, что Украина бросила в бой тысячи военнослужащих, которые находились в резерве. В материале также отмечается, что украинское командование сообщило США о том, что основной прорыв будет происходить в южной части Запорожской области.

По сведениям других источников газеты, в случае успеха новая операция продлится от одной до трех недель, дополняет «Газета.Ru».

Накануне директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что ВСУ в рамках возможного нового этапа контрнаступления не будут оставлять попыток пробиться через ореховское направление к Токмаку и Мелитополю. Кроме того, он указал, что у ВСУ остается запас техники и наступательного потенциала, который можно использовать в ходе контрнаступления.

Ранее, 23 июля, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов не исключил, что украинские боевики попробуют открыть вторую линию фронта, а также форсировать Днепр в районе Никополя Днепропетровской области в сторону Энергодара, чтобы захватить Запорожскую АЭС.

При этом в тот день президент России Владимир Путин заявил о провале контрнаступления Киева. Потери личного состава ВСУ уже превысили 26 тыс. человек, сообщил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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