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СМИ сообщили о колоссальном числе раненых военных ВСУ

NYT: число раненых при контрнаступлении военных ВСУ оказалось «колоссальным»
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Число раненых при контрнаступлении военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось «колоссальным». Об этом 2 августа пишет газета The New York Times со ссылкой на украинских врачей.

По словам газеты, солдаты прибыли на один из медицинских пунктов, созданный в нескольких километрах от линии фронта, для оказания экстренной помощи в критических ситуациях.

«Расположенные недалеко от линии фронта пункты стабилизации, временные медицинские посты, где пациенты стабилизируются для дальнейшей эвакуации, получают постоянный приток солдат, раненных в боях. Цифры были «колоссальными», — рассказали газете медики из центра.

По данным газеты, один из пунктов оборудован четырьмя операционными столами и принимает раненых из нескольких бригад. Уже два месяца он работает круглосуточно.

Медики также сообщили, что пострадавшие обычно прибывали «рывками», а в некоторые дни — непрерывной спешкой. Больше всего минных и осколочных ранений, меньше всего констатируются пулевые ранения. По словам врачей, в таких пунктах они лечат раненых от шока и предотвращают кровопотерю, затем отправляя пациентов или в лучше оборудованные пункты, или в городские больницы.

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Ранее, 2 августа, сообщалось о неготовности боевиков ВСУ противостоять стойкости российских военных. Многие подразделения ВСУ, штурмующие российские позиции, недоумевали, почему войска РФ так отчаянно сражаются за каждое поселение.

31 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что свыше 2,2 тыс. единиц боевой техники ВСУ было уничтожено за месяц. По его словам, Украина потеряла 20 824 военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения. В их числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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