Стойкость российских военных удивила боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующих в контрнаступлении. Об этом 2 августа сообщает CNN со ссылкой на украинского военного, который участвует в боях у села Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Они стоят до самой смерти. Я не понимаю их мотивации. Или то, за что они борются», — передает его слова издание.

Журналисты отмечают, что многие подразделения ВСУ, штурмующие российские позиции, недоумевают, почему войска РФ так отчаянно сражаются за каждое поселение.

Ранее, 31 июля, польский генерал Роман Полько назвал украинское контрнаступление разрекламированным и сильно преувеличенным. Он отметил, что к этому моменту действия украинских боевиков ограничены из-за проблем с подготовкой, а также недостатка авиации и артиллерии.

В этот же день в Белом доме признали медленные темпы контрнаступления ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинцам не удается подвигаться столько далеко и быстро, как хотелось бы.

Ранее, 10 июля, издание Politico указало на то, что российские войска успешно отражают контрнаступление ВСУ. Газета отметила, что боевые действия не будут легкими для Украины.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.