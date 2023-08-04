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Марочко рассказал о провальной попытке дезертиров из ВСУ оставить позиции

Марочко: дезертиры из ВСУ погибли при попытке оставить позиции на краснолиманском направлении
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Украинские дезертиры погибли при попытке оставить позиции на краснолиманском направлении. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщил «РИА Новости» военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В ходе огневого воздействия нашими войсками на одну из позиций вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Терны противник понес значительные потери и попытался покинуть свои позиции», — проинформировал он.

По мнению Марочко, оставление позиций не было согласовано с командованием ВСУ, поскольку с ближайшего опорного пункта противника по дезертирам был открыт огонь из стрелкового оружия.

«Данный факт вынудил боевиков — численностью до отделения — изменить маршрут отхода, но, выйдя на открытую местность в районе Ямполовки, они были уничтожены нашей артиллерией», — заключил он.

«Противник локализуется и уничтожается»
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Ранее в этот день Марочко заявил о применении ВСУ самодельных беспилотников у границ ЛНР, в частности на купянском, краснолиманском и части донецкого направления. В связи с этим наблюдательные посты противовоздушной обороны ВС РФ оперативно информируют о целях для их ликвидации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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