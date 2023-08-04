Вооруженные силы Украины (ВСУ) на купянском, краснолиманском и части донецкого направления, граничащих с Луганской Народной Республикой (ЛНР), часто стали прибегать к использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) кустарного производства. Об этом сообщил 4 августа военный эксперт, подполковник республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, Украина в зоне ответственности ЛНР усилила разведку с использованием беспилотников по всей линии боевого соприкосновения.

«С начала месяца зафиксирован также рост использования подразделениями ВСУ ударных БПЛА полукустарного производства», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом Марочко отметил, что российские наблюдательные посты противовоздушной обороны (ПВО) оперативно передают информацию о целях для их нейтрализации.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника «Фурия» и один «Лелека».

2 августа в Минобороны РФ рассказали том, что в зоне проведения спецоперации ефрейтор Вячеслав Махновский обнаружил и уничтожил дрон украинских боевиков, тем самым не позволив противнику нанести удар по позициям российских военных. Выполняя специальные задачи в составе дозорной группы ефрейтор Вячеслав Махновский обнаружил дрон ВСУ, приближающийся к позициям российских войск. После доклада и уточнения по средствам связи боец получил задачу уничтожить беспилотник боевиков. Ефрейтор открыл точный огонь из стрелкового вооружения по квадрокоптеру.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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