Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ на военно-морскую базу Новороссийска
Армия
Российский военный рассказал об использовании кассетных боеприпасов ВСУ
Армия
ВС РФ пресекли попытку ВСУ осуществить теракт с помощью БПЛА в Крыму
Мир
МИД РФ уличил Запад в шантаже с целью настроить Армению против РФ
Армия
ВС РФ выявили присутствие иностранных наемников ВСУ под Угледаром
Общество
В Новороссийске заявили об отсутствии пострадавших после атаки ВСУ
Наука и техника
Запуск к МКС корабля Crew Dragon перенесли на 25 августа
Армия
Расчет ЗРК «Тор-М1» ЦВО прикрыл штурмовиков на краснолиманском направлении
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал в ДТП с грузовиком в Подмосковье
Армия
Гагин сообщил об инициативе ВС РФ в боях на артемовском направлении
Мир
Мятежники Нигера отменили введенный в стране комендантский час
Армия
Российская бронегруппа уничтожила личный состав ВСУ под Артемовском
Мир
Антонов заявил о попытках США занизить значимость саммита Россия – Африка
Сюжет:

Марочко заявил о применении ВСУ самодельных беспилотников у границ ЛНР

Марочко: ВСУ всё чаще применяют самодельные беспилотники на границах ЛНР
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на купянском, краснолиманском и части донецкого направления, граничащих с Луганской Народной Республикой (ЛНР), часто стали прибегать к использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) кустарного производства. Об этом сообщил 4 августа военный эксперт, подполковник республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, Украина в зоне ответственности ЛНР усилила разведку с использованием беспилотников по всей линии боевого соприкосновения.

«С начала месяца зафиксирован также рост использования подразделениями ВСУ ударных БПЛА полукустарного производства», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом Марочко отметил, что российские наблюдательные посты противовоздушной обороны (ПВО) оперативно передают информацию о целях для их нейтрализации.

Где взлет, там посадка: российская ПВО отбила массированную воздушную атаку
Перехвачены две модернизированные ракеты комплекса С-200 и семь крылатых Storm Shadow

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника «Фурия» и один «Лелека».

2 августа в Минобороны РФ рассказали том, что в зоне проведения спецоперации ефрейтор Вячеслав Махновский обнаружил и уничтожил дрон украинских боевиков, тем самым не позволив противнику нанести удар по позициям российских военных. Выполняя специальные задачи в составе дозорной группы ефрейтор Вячеслав Махновский обнаружил дрон ВСУ, приближающийся к позициям российских войск. После доклада и уточнения по средствам связи боец получил задачу уничтожить беспилотник боевиков. Ефрейтор открыл точный огонь из стрелкового вооружения по квадрокоптеру.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023