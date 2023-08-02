Российский боец пресек попытку ВСУ атаковать с помощью БПЛА позиции ВС РФ

Ефрейтор Вячеслав Махновский обнаружил и уничтожил дрон украинских боевиков, тем самым не позволив противнику нанести удар по позициям российских военных. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации 2 августа рассказали в Минобороны РФ.

Выполняя специальные задачи в составе дозорной группы ефрейтор Вячеслав Махновский обнаружил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), приближающийся к позициям российских войск. После доклада и уточнения по средствам связи боец получил задачу уничтожить беспилотник боевиков. Ефрейтор открыл точный огонь из стрелкового вооружения по квадрокоптеру.

Благодаря профессионализму и мужеству ефрейтора Махновского дрон-камикадзе кустарного производства, предназначенный для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, был поражен и, сдетонировав в воздухе, не успел приблизиться к позициям Вооруженных сил (ВС) РФ.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве отметили умение капитана Дмитрия Хорькова грамотно управлять вверенным подразделением. В ходе ведения наступательных действий на важном стратегическом направлении командир мотострелковой роты капитан Хорьков со своим подразделением продвинулся вглубь обороны украинских националистов, рассказали в Минобороны.

Там уточнили, что капитан смог своевременно выполнить комплекс мероприятий по защите своего подразделения от средств поражения. Он рассредоточил личный состав на безопасных расстояниях между объектами подразделения, исключающих их совместное поражение в результате систематических ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны украинских боевиков.

Боевики ВСУ предприняли попытку выбить российских военнослужащих с занимаемого рубежа, более 10 раз атаковав позиции мотострелков силами штурмовых отрядов, усиленных бронетехникой, а также нанося удары с применением артиллерии и минометов. При этом Дмитрий Хорьков оперативно выявлял направления ударов и огневые точки противника, руководил подчиненными в бою, а также передавал координаты целей для организации артиллерийской поддержки.

В результате подразделение выполнило поставленную боевую задачу. Удержанный подразделением капитана Хорькова плацдарм стал основой для развития наступления российских подразделений на данном направлении.

Днем ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении. Он уточнил, что ВСУ за сутки на данном направлении потеряли более 345 военнослужащих, танк, шесть боевых машин пехоты, четыре автомобиля, боевую машина РСЗО «Град», пять самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, а также пять орудий полевой артиллерии, в том числе одну систему М777 производства США.

Также 1 августа корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российских танковых экипажей, которые участвовали в отражении украинского контрнаступления под Новоайдаровкой в Запорожской области. Отмечалось, что для танковых экипажей важны скорострельность и маскировка. Бойцы готовы в любую секунду выехать на боевую задачу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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