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Российские ударные беспилотники уничтожили пикап и танк ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Российские беспилотники (БПЛА) ликвидировали пикап и танк украинских боевиков, сообщил 4 августа «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Применением ударных БПЛА уничтожен пикап с боевиками в районе совхоза «Октябрь» и танк противника в районе Макаровки», — отметил он.

Чехов добавил, что в районе Макаровки работала бомбардировочная, штурмовая и армейская авиация, которая поразила личный состав и технику украинских боевиков. Возле Старомайорского и Приютного также была успешно задействована авиация. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника «Фурия» и один «Лелека».

Также российские бойцы отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Урожайного. После того как воздушная разведка обнаружила две группы пехоты противника, пытавшиеся осуществить выдвижение в районах северо-восточнее Старомайорского и южнее Золотой Нивы, российские артиллеристы нанесли по ним удар. Были поражены живая сила, автомобильная техника и боевые бронированные машины националистов.

Артиллеристы поразили и минометный расчет ВСУ севернее Владимировки, а также уничтожили буксируемые гаубицы М777 юго-восточнее Доброволья и юго-восточнее Успеновки. Ликвидирован минометный расчет северо-западнее Новодонецкого, указал Чехов.

«Противник локализуется и уничтожается»
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Накануне начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что артиллеристы Вооруженных сил (ВС) РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении. По его словам, в районе Берестового истребитель Су-34 ликвидировал передовой пункт управления, скопление живой силы и огневых средств подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинской армии.

Кроме того, в этот день российское оборонное ведомство обнародовало кадры того, как российская артиллерия уничтожила минометный расчет. В ведомстве сообщили, что выдвижение автомобиля противника с вооружением было обнаружено операторами беспилотников. Т

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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