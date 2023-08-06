Подразделения группировки войск «Центр» с помощью дрона-камикадзе «Ланцет» ликвидировали гаубицу М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще одна М777, а также гаубица «Мста-Б» были уничтожены в результате контрбатарейной борьбы. Об этом 6 августа заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» поражена гаубица М777 западного производства. В ходе контрбатарейной борьбы также поражены гаубица М777, гаубица «Мста-Б» и 120-миллиметровый миномет противника», — сказал он.

По словам Савчука, средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты четыре беспилотника украинской армии и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS («Хаймарс»).

Накануне сообщалось, что военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили две единицы бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе «Ланцет». В распоряжении «Известий» 5 августа появились кадры работы беспилотников.

На кадрах видно, что украинские боевики пытались замаскировать технику, однако она всё равно была уничтожена. На камеру зафиксированы успешные попадания. Данные объективного контроля подтверждают уничтожение вражеской бронетехники.

Ранее, 5 августа, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что беспилотники-камикадзе «Ланцет» уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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