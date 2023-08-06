Властям ФРГ необходимо придерживаться нейтралитета и прекратить поставки вооружения на Украину. Такое мнение 5 августа выразила в беседе с телеканалом Welt сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, фрагмент видео размещен на Youtube.

Она подчеркнула, что члены партии выражают несогласие в оказании помощи киевским властям, а также выступают за урегулирование конфликта с помощью переговоров.

«Германии стоит быть нейтральной стороной в этом противостоянии», — сказала Вайдель.

Дипломат заявила о недопустимости закрытия глаз на предысторию украинского конфликта, обратив внимание на то, что в настоящее время эта тема не обсуждается. Для решения таких задач, как она считает, необходимо помнить истоки развернувшейся ситуации.

Кроме того, политик раскритиковала США, выразив уверенность в том, что действия НАТО в ситуации на Украине были совершены под влиянием Вашингтона. Она отметила, что именно поиск выгоды со стороны Соединенных Штатов заставил безопасность Европы встать перед лицом угрозы.

На площади у Бранденбургских ворот в центре Берлина ранее в этот день прошел митинг против поставок вооружений Киеву. В акции приняли участие сотни граждан. Также протестующие выступали против американского глобализма.

Ранее, 4 июля, стало известно, что Украина стала крупнейшим получателем оружия Германии за первое полугодие 2023 года. Власти разрешили поставить Киеву оружие на €1,65 млрд.

Германия объявила о новом пакете вооружений для поставки на Украину на сумму €2,7 млрд в мае. В рамках транша Киев должен получить 20 бронетранспортеров Marder, 30 танков Leopard 1, 200 разведывательных беспилотников и многое другое. Однако на данный момент власти Германии затягивают отправку обещанного пакета военной помощи, писала газета Die Welt.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.