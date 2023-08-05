В Берлине проходит митинг против поставок вооружения Украине

На площади у Бранденбургских ворот в центре Берлина 5 августа проходит митинг против поставок вооружений Киеву. В акции принимают участие сотни граждан.

Протестующие с плакатами требуют прекратить поставки вооружений Украине, а также выступают против американского глобализма.

На месте также патрулирует полиция, движение на многих центральных улицах перекрыто.

Ранее, 4 июля, стало известно, что Украина стала крупнейшим получателем оружия Германии за первое полугодие 2023 года. Власти разрешили поставить Киеву оружие на €1,65 млрд.

Германия объявила о новом пакете вооружений для поставки на Украину на сумму €2,7 млрд в мае. В рамках транша Киев должен получить 20 бронетранспортеров Marder, 30 танков Leopard 1, 200 разведывательных беспилотников и многое другое. Однако на данный момент власти Германии затягивают отправку обещанного пакета военной помощи, писала газета Die Welt.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.