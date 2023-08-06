В Джидде решили создать группы для обсуждения «формулы мира» Зеленского

Участники встречи в Джидде, Саудовская Аравия, по урегулированию конфликта на Украине достигли договоренности «об уважении целостности украинской территории». Об этом 5 августа написала итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в Евросоюзе (ЕС).

По информации газеты, участники переговоров согласились с мнением, что «уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в центре любого мирного соглашения, как и верховенство Устава ООН». Также было принято сформировать рабочие группы по ключевым вопросам предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским «формулы мира».

«Сроки проведения встречи глав государств еще не определены, но вполне вероятно, что это произойдет до конца года», — добавили источники.

Встреча, на которой собрались представители около 40 государств для поиска дипломатического решения украинского конфликта, началась 5 августа. Дискуссии будут продолжены завтра в воскресенье, 6 августа.

Накануне Саудовская Аравия подтвердила проведение консультации по мирным переговорам по украинскому конфликту в Джидде. Саудовское агентство печати (САП) отметило, что страна надеется на достижение укрепления диалога и сотрудничества посредством обмена мнениями, координации и обсуждения на международном уровне путей урегулирования украинского кризиса дипломатическими и политическими средствами.

Как заявил также 3 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, Вашингтон не рассчитывает, что встречи в Джидде приблизят момент урегулирования кризиса на Украине. Однако он выразил мнение, что это еще одна возможность заручиться поддержкой международного сообщества в отношении мирного плана Киева.

Как отметил «Известиям» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, переговоры в Джидде никакого влияния на урегулирование украинского конфликта иметь не будут. Страны-участники собираются для других целей. Так, по его мнению, Саудовская Аравия нацелена на то, чтобы продемонстрировать свою значимость на международной арене, и за последние несколько лет Эр-Рияду удалось превратиться из страны, которая воспринималась исключительно как клиент и сателлит США, в государство с довольно независимыми взглядами.

Кроме того, 2 августа спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим заявил об отсутствии консенсуса вокруг предлагаемой украинским лидером Владимиром Зеленским «формулы мира».

Еще в ноябре 2022 года президент Зеленский представил 10 пунктов своей формулы для установления мира. В их числе обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, создание международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.