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В Бразилии заявили об отсутствии консенсуса вокруг «формулы мира» Зеленского

Спецпредставитель президента Бразилии: вокруг «формулы мира» нет консенсуса
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим 2 августа заявил об отсутствии консенсуса вокруг предлагаемой украинским лидером Владимиром Зеленским «формулы мира».

«Очередные переговоры в Саудовской Аравии являются продолжением встречи в Копенгагене, когда Украина впервые пригласила к обсуждению развивающиеся страны. Но [в Киеве] хотят обсуждать только свое предложение. В ходе обсуждения с участием крупных развивающихся стран, таких как Индия, ЮАР, Бразилия, в некоторой степени Саудовская Аравия и даже Турция, являющаяся членом НАТО. Стало ясно, что вокруг украинского предложения невозможно сформировать консенсус», — сказал он.

Спецпредставитель добавил, между тем, что встреча в Джидде имеет большое значение. В то же время затруднительным представляется диалог с Западом, поскольку он не готов прислушиваться к мнению противоположной стороны, указал Аморим.

«Невозможно игнорировать обеспокоенность России вопросами безопасности. Они реальны. Или вы пытаетесь провоцировать Россию?» — отметил спецпредставитель.

Сам Аморим планирует принять участие в переговорах, которые пройдут в Джидде, по видеосвязи.

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Ранее, 31 июля, стало известно, что правительство Бразилии специально направит своего представителя в Джидду для участия в очередной встрече по Украине, однако настаивает на том, чтобы переговоры проходили в присутствии российской стороны и при участии Китайской Народной Республики (КНР).

29 июля американская газета The Wall Street Journal сообщала о планах Саудовской Аравии провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине. На них пригласили представителей около 30 государств, однако Россия приглашение не получила.

До этого, 24 июля, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал план украинского президента Владимира Зеленского относительно мирного урегулирования «тупиковым путем». Он отметил, что шаги, предложенные украинским лидером, изначально нереалистичны, а поддержка со стороны Запада не приведет к реальному сдвигу.

Еще в ноябре 2022 года Зеленский на саммите G20 назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира. Среди положений плана — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, создание международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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