Реклама
Прямой эфир
Мир
Минимум 10 человек погибли при обрушении потолка в китайской школе
Происшествия
В Нижегородской области семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки
Недвижимость
Спрос на покупку новостроек в Сочи вырос на 42%
Общество
Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в 16 регионах России
Спорт
ФК «Ростов» обыграл «Факел» и забил 1000-й гол в РПЛ
Мир
Путин заявил об ожидании встреч с лидерами африканских стран в Петербурге
Мир
Минимум девять человек погибли в результате крушения самолета в Судане
Общество
СК возбудил дело по факту обстрела российских журналистов в Запорожской области
Мир
ЦПВС зафиксировал шесть нарушений воздушного пространства в Сирии коалицией США
Происшествия
Крыша спорткомплекса «Динамо» загорелась на площади 300 кв. м во Владикавказе
Спорт
Россиянка Тимофеева победила украинку Байндль в финале турнира WTA
Происшествия
Трое погибли и шестеро пострадали в ДТП в Грозном
Армия
Путин озвучил потери личного состава ВСУ в ходе контрнаступления
Сюжет:

Азаров назвал поддержку «формулы мира» Зеленского тупиковым путем

Азаров назвал поддержку «формулы мира» Зеленского западными странами тупиковым путем
0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Handout
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил «Известиям», что план украинского президента Владимира Зеленского относительно мирного урегулирования изначально нереалистичен, его поддержка со стороны Запада не приведет к реальному сдвигу.

Горящий тур: для чего Зеленский съездил в Болгарию и Чехию
В Софии поспорил с президентом, в Праге порассуждал о контрнаступлении

«Поддержка «формулы» Зеленского означает тупиковый путь. И сам «план Зеленского», скорее всего, придумали сами же американцы. Поэтому они, естественно, его поддерживают. Он реалистичный? Конечно, нет. Поэтому пока американцы и страны НАТО не пойдут по пути мирного урегулирования, никакого реального сдвига в этом направлении не будет. Это абсолютно ясно», — сказал Азаров.

Бывший премьер-министр добавил, что 10 лет назад, когда после государственного переворота он вынужденно эмигрировал в Россию, то сразу же заявил, что главный заинтересованный в этом конфликте — это США. Конфликт будет усугубляться до тех пор, пока Москва и Вашингтон не придут к компромиссному плану.

Еще в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира. Его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксация окончания спецоперации.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Киевский режим не представляет собой Украину»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023