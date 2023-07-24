Азаров назвал поддержку «формулы мира» Зеленского тупиковым путем

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил «Известиям», что план украинского президента Владимира Зеленского относительно мирного урегулирования изначально нереалистичен, его поддержка со стороны Запада не приведет к реальному сдвигу.

«Поддержка «формулы» Зеленского означает тупиковый путь. И сам «план Зеленского», скорее всего, придумали сами же американцы. Поэтому они, естественно, его поддерживают. Он реалистичный? Конечно, нет. Поэтому пока американцы и страны НАТО не пойдут по пути мирного урегулирования, никакого реального сдвига в этом направлении не будет. Это абсолютно ясно», — сказал Азаров.

Бывший премьер-министр добавил, что 10 лет назад, когда после государственного переворота он вынужденно эмигрировал в Россию, то сразу же заявил, что главный заинтересованный в этом конфликте — это США. Конфликт будет усугубляться до тех пор, пока Москва и Вашингтон не придут к компромиссному плану.

Еще в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира. Его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксация окончания спецоперации.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Киевский режим не представляет собой Украину»