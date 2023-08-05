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Неизвестные проникли в берлинскую квартиру фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна

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Фото: TASS/picture alliance/Jens Kalaene
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Злоумышленники пробрались в квартиру лидера немецкой музыкальной группы Тилля Линдеманна. Инцидент произошел в Берлине, сообщает 5 августа издание Bild.

Неизвестные проникли в жилище через запасной вход на крышу дома, откуда смогли попасть в квартиру Линдеманна, расположенную в мансарде.

Фронтмена Rammstein проинформировали о произошедшем, однако сейчас Линдеманн вместе с другими участниками группы находится в Брюсселе. Полиция Берлина выясняет детали преступления.

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Ранее, 14 июля, стало известно, что прокуратура Берлина возбудила уголовное дело об изнасиловании против вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Уточнялось, что следствие ведется по ст. 177 УК ФРГ («Насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование»).

15 июля в ответ на уголовное дело в Берлине на площади Теодор-Хойс-Плац прошла акция протеста против концерта рок-коллектива.

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