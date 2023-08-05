Неизвестные проникли в берлинскую квартиру фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна

Злоумышленники пробрались в квартиру лидера немецкой музыкальной группы Тилля Линдеманна. Инцидент произошел в Берлине, сообщает 5 августа издание Bild.

Неизвестные проникли в жилище через запасной вход на крышу дома, откуда смогли попасть в квартиру Линдеманна, расположенную в мансарде.

Фронтмена Rammstein проинформировали о произошедшем, однако сейчас Линдеманн вместе с другими участниками группы находится в Брюсселе. Полиция Берлина выясняет детали преступления.

Ранее, 14 июля, стало известно, что прокуратура Берлина возбудила уголовное дело об изнасиловании против вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Уточнялось, что следствие ведется по ст. 177 УК ФРГ («Насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование»).

15 июля в ответ на уголовное дело в Берлине на площади Теодор-Хойс-Плац прошла акция протеста против концерта рок-коллектива.