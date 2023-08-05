Генерал ВСУ заявил о дефиците инженерной техники на южном направлении

Сложности наступательных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном направлении связаны с созданием там российскими военными эшелонированной системы заграждений и дефицитом инженерной техники у Киева. Об этом заявил командующий силами поддержки украинской армии бригадный генерал Дмитрий Герега в субботу, 5 августа.

По его словам, российская армия создала на этом направлении систему инженерных заграждений, состоящую из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая, и их плотность достаточно велика.

«Для преодоления таких заграждений необходимо значительное количество инженерно-саперных подразделений, личный состав которых должен быть способен проделывать проходы в минно-взрывных заграждениях <…> как вручную, так и с помощью специальной инженерной техники, наличие которой на такое заграждение недостаточно», — отметил Герега.

27 июля газета The New York Times написала, что ВСУ начали основную фазу контрнаступления. Издание со ссылкой на представителей Пентагона отметило, что Украина бросила в бой тысячи военнослужащих, которые находились в резерве.

В тот же день президент РФ Владимир Путин подтвердил, что ВСУ активизировали боевые действия на запорожском направлении. При этом он подчеркнул, что ни на одном из участков боестолкновений противник успеха не имел и все попытки контрнаступления остановлены. По его словам, украинские войска в последней на тот момент атаке потеряли более 200 человек и 39 единиц бронетехники.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. Он отметил, что киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время. В минобороны Украины также признали трудности в ходе контрнаступления. Так, еще в июне заместитель главы украинского оборонного ведомства Анна Маляр заявила, что в ходе контрнаступления ВСУ столкнулись с трудностями и сопротивлением.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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