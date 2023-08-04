Горноспасатели за полгода спасли 2 тыс. человек

Горноспасатели с начала года устранили около 20 аварий на предприятиях. Кроме того, за это время было спасено 2 тыс. человек, сообщает телеканал «Известия». Показатель в 2,5 раза превышает данные первого полугодия прошлого года. Специалистам приходилось работать в том числе и под землей, в таких условиях медпомощь оказывалась несколько десятков раз.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.