Навальный получил 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме

Мосгорсуд в пятницу, 4 августа, приговорил блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

«Назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в колонии особого режима», — огласил приговор судья Андрей Суворов.

По данному делу прокурор запрашивал для Навального 20-летний срок лишения свободы. Кроме того, прокурор запросил 10 лет колонии общего режима для еще одного фигуранта дела — Даниэля Холодного, бывшего технического директора одного из YouTube-каналов Навального. Его обвиняют по делу о финансировании экстремистской организации и участии в экстремистском сообществе.

Заседание проходило в закрытом режиме в колонии № 6 (ИК-6) во Владимирской области, где сейчас находится блогер, с целью обеспечить безопасность участников процесса.

О возбуждении уголовного дела об экстремизме в отношении Навального стало известно в октябре 2022 года. По данному делу еще 11 человек, причастных к преступлению, объявлены в международный розыск.

Приговор был принят с учетом предыдущих дел в отношении Навального.

Впервые в заключении он оказался в феврале 2021 года. Тогда Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений им испытательного срока.

Кроме того, в 2021 году мировой суд Бабушкинского района Москвы признал Навального виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»), ему был назначен штраф в размере 850 тыс. рублей.

В марте 2022 года Навального признали виновным в оскорблении суда, а также в особо крупном мошенничестве. По совокупности дел его приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Также он получил штраф в размере 1,2 млн рублей.

Навальный не признает своей вины ни по одному из дел.