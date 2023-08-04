Реклама
Прямой эфир
Авто
Кроссовер Geely Coolray второго поколения появился на российском рынке
Происшествия
Рабочий погиб после падения в шахту лифта на стройке в Москве
Общество
Глава Красноярского края сообщил об отсутствии жертв при взрыве газа в Канске
Политика
Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний в 10%
Мир
МИД Белоруссии заявил о разочаровании решением ЕС о новых санкциях
Экономика
Курс евро на Мосбирже поднялся до 105 рублей впервые с марта 2022 года
Мир
Около 30 человек пострадали из-за пожара в клинике в ФРГ
Экономика
Финансовый аналитик спрогнозировал укрепление рубля во второй половине сентября
Армия
Подписан закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет
Политика
В Госдуме поддержали решение Путина пересадить чиновников на авто РФ
Общество
Открытое горение на складе с пластиковыми изделиями в Яхроме ликвидировали
Авто
В РФ введены новые штрафы для иностранных грузоперевозчиков
Мир
В Польше задержали 28 мигрантов после погони со стрельбой

Навальный получил 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мосгорсуд в пятницу, 4 августа, приговорил блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

«Назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в колонии особого режима», — огласил приговор судья Андрей Суворов.

По данному делу прокурор запрашивал для Навального 20-летний срок лишения свободы. Кроме того, прокурор запросил 10 лет колонии общего режима для еще одного фигуранта дела — Даниэля Холодного, бывшего технического директора одного из YouTube-каналов Навального. Его обвиняют по делу о финансировании экстремистской организации и участии в экстремистском сообществе.

Заседание проходило в закрытом режиме в колонии № 6 (ИК-6) во Владимирской области, где сейчас находится блогер, с целью обеспечить безопасность участников процесса.

О возбуждении уголовного дела об экстремизме в отношении Навального стало известно в октябре 2022 года. По данному делу еще 11 человек, причастных к преступлению, объявлены в международный розыск.

Последний бот: что ждет сторонников Навального после роспуска штабов
Финансирование сети и ее работу решили свернуть ради ухода руководства от уголовного преследования, полагают эксперты

Приговор был принят с учетом предыдущих дел в отношении Навального.

Впервые в заключении он оказался в феврале 2021 года. Тогда Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений им испытательного срока.

Кроме того, в 2021 году мировой суд Бабушкинского района Москвы признал Навального виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»), ему был назначен штраф в размере 850 тыс. рублей.

В марте 2022 года Навального признали виновным в оскорблении суда, а также в особо крупном мошенничестве. По совокупности дел его приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Также он получил штраф в размере 1,2 млн рублей.

Навальный не признает своей вины ни по одному из дел.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023