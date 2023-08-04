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Минобороны рассказало об обеспечении радиационной безопасности на ЗАЭС

Минобороны: специалисты ВС РФ работают на ЗАЭС, обеспечивая радиационную безопасность
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Фото: REUTERS/Planet Labs PBC
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Российские войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) выполняют мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и проводят радиационный контроль на территории Запорожской АЭС. Об этом 4 августа сообщили в Минобороны.

«Специалисты РХБЗ ВС РФ на АЭС выполняют мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и проводят радиационный контроль территории АЭС», — отметили в российском военном ведомстве.

Ранее, 3 июля, на Запорожской атомной электростанции 3 августа состоялась очередная ротация наблюдательной миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В Минобороны добавили, что инспекторы Агентства регулярно посещают объекты Запорожской АЭС и имеют возможность осматривать их основное оборудование. Специалисты неоднократно убеждались, что на ЗАЭС обеспечены все необходимые условия для ее безопасной эксплуатации, добавили в Минобороны РФ.

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В конце июля генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заверил, что состояние ЗАЭС безопасное, уровень радиации вокруг объекта соответствует норме. Также он добавил, что МАГАТЭ в ходе инспекции не обнаружила взрывных устройств в рабочих зонах электростанции.

ЗАЭС находится в городе Энергодар Запорожской области и является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены МАГАТЭ.

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