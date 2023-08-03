На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ

На Запорожской атомной электростанции 3 августа состоялась очередная ротация наблюдательной миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), говорится в Telegram-канале «ЗАЭС.Официально».

В миссию входят четыре инспектора, которые оценивают безопасность станции. Новых членов миссии ознакомил с состоянием ЗАЭС ее директор Юрий Черничук.



Он отметил, что эксперты МАГАТЭ регулярно посещают большинство объектов ЗАЭС и осматривают их оборудование.



По его словам, сотрудники электростанции также обеспечивают безопасность работников агентства с учетом возможных провокаций со стороны Киева.

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа охарактеризовал обстановку на станции штатную.



«Единственной угрозой ядерной безопасности являются те силы, которые находятся по ту сторону реки», — поделился он.

Ранее, 28 июля, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заверил, что состояние ЗАЭС безопасное, уровень радиации вокруг объекта соответствует норме. Также он добавил, что МАГАТЭ в ходе инспекции не обнаружила взрывных устройств в рабочих зонах электростанции.

ЗАЭС находится в городе Энергодар Запорожской области и является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены МАГАТЭ.