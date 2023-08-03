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На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ

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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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На Запорожской атомной электростанции 3 августа состоялась очередная ротация наблюдательной миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), говорится в Telegram-канале «ЗАЭС.Официально».

В миссию входят четыре инспектора, которые оценивают безопасность станции. Новых членов миссии ознакомил с состоянием ЗАЭС ее директор Юрий Черничук.

Он отметил, что эксперты МАГАТЭ регулярно посещают большинство объектов ЗАЭС и осматривают их оборудование.

По его словам, сотрудники электростанции также обеспечивают безопасность работников агентства с учетом возможных провокаций со стороны Киева.

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа охарактеризовал обстановку на станции штатную.

«Единственной угрозой ядерной безопасности являются те силы, которые находятся по ту сторону реки», — поделился он.

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Ранее, 28 июля, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заверил, что состояние ЗАЭС безопасное, уровень радиации вокруг объекта соответствует норме. Также он добавил, что МАГАТЭ в ходе инспекции не обнаружила взрывных устройств в рабочих зонах электростанции.

ЗАЭС находится в городе Энергодар Запорожской области и является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены МАГАТЭ.

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