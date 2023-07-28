Гендиректор «Росатома» заявил об отсутствии опасности на ЗАЭС

Состояние Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) абсолютно безопасное, уровень радиации вокруг объекта соответствует норме. Об этом в пятницу, 28 июля, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на саммите Россия – Африка.

«Вчера (27 июля. — Ред.) комиссия МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. — Ред.) осмотрела всю территорию станции, замеряла радиационный фон, он соответствует природному», — сказал Лихачев.

Глава Росатома добавил, что МАГАТЭ в ходе инспекции не обнаружила взрывных устройств в рабочих зонах Запорожской АЭС.

Он также выразил уверенность в том, что Росгвардия и Вооруженные силы РФ обеспечат безопасное существование ЗАЭС.

Кроме того, по словам гендиректора, специалисты оценили состояние гидротехнических сооружений и проверили уровень воды в водохранилище — он является достаточным.

Ранее, в ходе обхода 23 июля, команда МАГАТЭ обнаружила несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями по периметру объекта. Эксперты агентства пришли к выводу, что детонация этих мин не поставит под угрозу системы станции.

До этого, 19 июля, советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что вероятность совершения теракта Украиной против ЗАЭС остается высокой, и оценил ее на семь баллов из десяти.

ЗАЭС находится в городе Энергодар Запорожской области, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены МАГАТЭ.