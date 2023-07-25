Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России зафиксировали рекордный спрос на ипотеку
Общество
Вильфанд спрогнозировал повышение температуры в Москве до +27 градусов
Происшествия
В результате переворачивания лодки около дамбы в Кронштадте погиб человек
Общество
Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Общество
В горах Кабардино-Балкарии при тумане и камнепаде спасли группу с пострадавшим туристом
Мир
Шестеро детей пострадали из-за удара молнии в Чехии
Общество
Минтруд предложил выплату семьям пострадавших в СВО детей
Мир
Водитель протаранившего толпу протестующих авто задержан израильской полицией
Происшествия
На Кольском полуострове пропала группа московских школьников
Мир
Эрдоган сообщил об укреплении сил для тушения пожаров самолетами из РФ
Происшествия
В Подмосковье загорелась электричка
Общество
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев скончался на 74-м году жизни

Эксперты МАГАТЭ обнаружили не угрожающие ядерной безопасности мины вблизи ЗАЭС

0
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которые не несут угрозы ядерной безопасности объекта, сообщил 24 июля его генеральный директор Рафаэль Гросси.

«Во время обхода 23 июля команда МАГАТЭ увидела несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями по периметру объекта. Эксперты сообщили, что они находились в зоне ограниченного доступа, куда не может попасть обслуживающий персонал станции, и были расположены по направлению от площадки. Во время обхода команда не заметила никого внутри внутреннего периметра объекта», — сказано в заявлении организации.

По словам Гросси, МАГАТЭ было известно о предыдущем размещении мин за пределами периметра ЗАЭС и в определенных местах внутри. Команда агентства обсудила этот вопрос с предприятием. При этом эксперты агентства пришли к выводу, что детонация этих мин не поставит под угрозу системы станции.

Также отмечается, что на внутреннем периметре станции не было обнаружено ни одной мины.

МАГАТЭ утверждает, что эксперты агентства последние недели проводили инспекции и регулярные обходы ЗАЭС. Они не видели никакой тяжелой военной техники. МАГАТЭ также продолжает запрашивать доступ к крышам реакторов ЗАЭС и их турбинным залам, включая энергоблоки №3 и №4. Ранее 24 июля эксперты посетили главный диспетчерский пункт энергоблок №6.

Ядерные споры: чем обернется удар по Запорожской АЭС
Восстановить работу станции возможно после прекращения обстрелов со стороны ВСУ

20 июля эксперты Международного агентства по атомной энергии не обнаружили на Запорожской АЭС признаков наличия взрывчатки, мин или тяжелой военной техники.

19 июля советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что вероятность совершения теракта Украиной против ЗАЭС остается высокой, и оценил ее на семь баллов из десяти.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о получении от Службы безопасности страны якобы спецданных об изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на ЗАЭС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал ложью такие обвинения в адрес России.

ЗАЭС находится в городе Энергодар Запорожской области, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023