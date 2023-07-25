Эксперты МАГАТЭ обнаружили не угрожающие ядерной безопасности мины вблизи ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которые не несут угрозы ядерной безопасности объекта, сообщил 24 июля его генеральный директор Рафаэль Гросси.

«Во время обхода 23 июля команда МАГАТЭ увидела несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями по периметру объекта. Эксперты сообщили, что они находились в зоне ограниченного доступа, куда не может попасть обслуживающий персонал станции, и были расположены по направлению от площадки. Во время обхода команда не заметила никого внутри внутреннего периметра объекта», — сказано в заявлении организации.

По словам Гросси, МАГАТЭ было известно о предыдущем размещении мин за пределами периметра ЗАЭС и в определенных местах внутри. Команда агентства обсудила этот вопрос с предприятием. При этом эксперты агентства пришли к выводу, что детонация этих мин не поставит под угрозу системы станции.

Также отмечается, что на внутреннем периметре станции не было обнаружено ни одной мины.

МАГАТЭ утверждает, что эксперты агентства последние недели проводили инспекции и регулярные обходы ЗАЭС. Они не видели никакой тяжелой военной техники. МАГАТЭ также продолжает запрашивать доступ к крышам реакторов ЗАЭС и их турбинным залам, включая энергоблоки №3 и №4. Ранее 24 июля эксперты посетили главный диспетчерский пункт энергоблок №6.

20 июля эксперты Международного агентства по атомной энергии не обнаружили на Запорожской АЭС признаков наличия взрывчатки, мин или тяжелой военной техники.

19 июля советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что вероятность совершения теракта Украиной против ЗАЭС остается высокой, и оценил ее на семь баллов из десяти.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о получении от Службы безопасности страны якобы спецданных об изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на ЗАЭС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал ложью такие обвинения в адрес России.

ЗАЭС находится в городе Энергодар Запорожской области, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).