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В МГУ указали на провалившийся план США «натянуть» свою политику на Глобальный Юг

Коньков: план США «натянуть» антироссийскую политику на Глобальный Юг провалился
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Фото: REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades
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Вашингтон хочет «натянуть» антироссийскую политику не только на европейские страны, но и на государства Глобального Юга, однако не всегда это получается. Таким мнением 4 августа с «Известиями» поделился кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков.

Ранее Мексика и Бразилия заявили о бессмысленности переговоров по Украине в Саудовской Аравии без участия Российской Федерации.

«Реакция упомянутых стран вполне предсказуемая. США пытаются натянуть антироссийскую политику не только на своих западных сателлитов, но и на страны восточные, на страны Глобального Юга, которые изначально скептически оценивают продвигаемые США тезисы относительно конфликта на Украине. Для серьезного разговора недостаточно исключительно пропагандистских клише, это понимает и разделяет такую точку зрения, в общем-то, большинство государств», — сказал Коньков.

Политолог указал на то, что украинский кризис требует более глубокого, детального анализа, безусловно, с участием России.

«То есть исключительно заниматься остракизмом в адрес России, пытаться таким образом остановить боевые действия — это совершенно тупиковый путь. Тратить на это время серьезные государства не будут», — заключил он.

Встреча без предложения: почему саммит по Украине в Джидде обречен на провал
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29 июля стало известно, что Саудовская Аравия хочет провести переговоры между странами Запада, Украиной и ключевыми развивающимися странами 5 и 6 августа в Джидде. Участие России при этом не планируется.

Между тем 31 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что встреча в Саудовской Аравии будет небесполезной, если поможет Западу осознать тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент невозможно выйти к мирному урегулированию с участием киевского режима. Он также подчеркнул, что еще предстоит до конца понять цели встречи и о чем организаторы планируют говорить.

Еще в ноябре 2022 года Зеленский представил 10 пунктов своей формулы для установления мира. В их числе — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, создание международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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