Врач объяснил частое развитие варикоза у женщин

Женщины страдают от варикозной болезни вдвое чаще мужчин. Это связано с влиянием женских гормонов, рассказал 4 августа «Газете.Ru» врач-хирург Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Алексей Безрукавый.

«Это связано с влиянием женских гормонов, которые могут ослабить стенки вен. Плюс ко всему, во время беременности женщины подвержены повышенным нагрузкам на венозную систему, что может стать катализатором для развития варикоза», — сказал он.

Кроме того, на развитие варикоза влияет генетика. Вероятность возникновения этого заболевания выше, если у одного из родителей оно было. Образ жизни также играет немаловажную роль.

«Сидячая работа или, наоборот, длительное стояние на ногах может способствовать развитию варикозных вен. Также недостаточная физическая активность может ослабить мышечный тонус вен и усугубить проблему. Одна из частых проблем, которые способствуют развитию варикоза — это значительный лишний вес и неправильное питание», — рассказал врач.

Это приводит к нехватке витаминов и растительных волокон, необходимых для укрепления и повышения эластичности стенок сосудов. Варикоз может привести к воспалению вены с образованием сгустка крови, то есть тромбофлебиту. Первым сигналом развития варикоза может быть чувство усталости и тяжести в ногах, особенно после длительного стояния или сидения.

Некоторые люди, страдающие от варикоза, могут испытывать ощущение покалывания или зуда в области пораженных вен. Варикозная болезнь может привести к отекам ног, особенно к концу дня или после длительной нагрузки, резюмировал специалист.

Ранее, 1 августа, врач-терапевт Елена Соломатина рассказала, что при сидячем образе жизни возрастает риск развития таких заболеваний, как диабет и варикоз. Чтобы избежать заболеваний, врач порекомендовала как можно чаще делать любые физические упражнения в течение рабочего дня.

Еще в феврале хирург-флеболог сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян отмечал, что при лечение варикозного расширения вен необходимо исключить из своего образа жизни ряд действий, которые могут навредить здоровью. В первую очередь при таком заболевании противопоказаны интенсивные тренировки в фитнес-зале и силовые упражнения.