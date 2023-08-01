Врач предупредила о развитии диабета и варикоза при сидячем образе жизни
При сидячем образе жизни возрастает риск развития таких заболеваний, как диабет и варикоз. Об этом рассказала врач-терапевт Елена Соломатина во вторник, 1 августа.
При малоподвижном образе жизни человек не расходует калории, набирается лишний вес, который и провоцирует развитие различных заболеваний — диабета и сердечно-сосудистых патологий, сообщила терапевт в беседе с телеканалом «Москва 24».
Соломатина отметила, что также могут пострадать и суставы. По ее словам, им нужны питательные вещества в близлежащих тканях, однако если сердце плохо перекачивает кровь? необходимые элементы не поступают.
Чтобы избежать заболеваний, врач порекомендовала как можно чаще делать любые физические упражнения в течение рабочего дня.
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