Зеленский сообщил о масштабных злоупотреблениях украинских военкомов

По итогам проверок в территориальных центрах комплектования и поддержки (военкоматах. — Ред.) на Украине были установлены многочисленные нарушения и злоупотребления. Об этом в четверг, 3 августа, сообщил глава государства Владимир Зеленский.

«Факты, выявленные правоохранителями, обязательно представят обществу и расследуют в рамках уголовных производств», — отметил он.

Президент заявил, что недобросовестных сотрудников ведомств заменят ветераны боевых действий, а также военные, которые по состоянию здоровья не могут продолжать службу в армии.

Накануне стало известно о превышении полномочий начальником одного из отделов Ужгородского районного ТЦК. По данным следствия, военком использовал солдат во время строительства усадьбы. Против него было возбуждено уголовное дело, кроме того, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности.

Ранее, 1 августа, офис генерального прокурора Украины сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном обогащении против военного комиссара Днепропетровской области. У него провели обыски. Следствие считает, что за время военного положения, которое действует в стране с февраля 2022 года, военком оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в городе Днепр (бывший Днепропетровск).

25 июля суд Киева арестовал бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 150 млн гривен ($4,1 млн). Его подозревают в незаконном обогащении, неявке на службу и уклонении от военной службы во время всеобщей мобилизации. Он был задержан 24 июля. По трем статьям УК Украины Борисову грозит до 10 лет лишения свободы.