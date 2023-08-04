Реклама
Прямой эфир
Здоровье
Врач опровергла невозможность развития бесплодия из-за абортов
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Харьковской областях
Происшествия
Мэр Донецка сообщил об ударе ВСУ по многоквартирному дому
Армия
Экс-советник главы Пентагона заявил о потере свыше 300 тыс. солдат ВСУ
Армия
Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Происшествия
Три человека пострадали в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ
Мир
В МИД РФ заявили о давлении Запада на Грузию из-за диалога с РФ
Мир
Суд в Вашингтоне не стал арестовывать Трампа
Общество
Прокуратура взяла на контроль инцидент с броском гранаты в Jaguar у «Москва-Сити»
Общество
Умер писатель и журналист Лев Колодный
Мир
Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием
Мир
Захарова назвала фарсом слова Борреля о поставках зерна
Мир
Пентагон не обнаружил угроз на границе Польши и Белоруссии

Зеленский сообщил о масштабных злоупотреблениях украинских военкомов

0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Handout
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По итогам проверок в территориальных центрах комплектования и поддержки (военкоматах. — Ред.) на Украине были установлены многочисленные нарушения и злоупотребления. Об этом в четверг, 3 августа, сообщил глава государства Владимир Зеленский.

«Факты, выявленные правоохранителями, обязательно представят обществу и расследуют в рамках уголовных производств», — отметил он.

Президент заявил, что недобросовестных сотрудников ведомств заменят ветераны боевых действий, а также военные, которые по состоянию здоровья не могут продолжать службу в армии.

Сериал и барабаны: почему на Украине не утихают коррупционные скандалы
Министр культуры рассказал о «волне недоразумения» и подал в отставку

Накануне стало известно о превышении полномочий начальником одного из отделов Ужгородского районного ТЦК. По данным следствия, военком использовал солдат во время строительства усадьбы. Против него было возбуждено уголовное дело, кроме того, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности.

Ранее, 1 августа, офис генерального прокурора Украины сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном обогащении против военного комиссара Днепропетровской области. У него провели обыски. Следствие считает, что за время военного положения, которое действует в стране с февраля 2022 года, военком оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в городе Днепр (бывший Днепропетровск).

25 июля суд Киева арестовал бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 150 млн гривен ($4,1 млн). Его подозревают в незаконном обогащении, неявке на службу и уклонении от военной службы во время всеобщей мобилизации. Он был задержан 24 июля. По трем статьям УК Украины Борисову грозит до 10 лет лишения свободы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023