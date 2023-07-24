На Украине задержан экс-военком Одесской области Борисов

Подозреваемого в незаконном обогащении бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова задержали в Киеве. Об этом 24 июля сообщил в своем Telegram-канале офис генпрокурора Украины.

«В Киеве задержан бывший руководитель Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Борисову 23 июля сообщили о подозрении в незаконном обогащении, неявке на службу и уклонении от военной службы во время всеобщей мобилизации. Также опубликовано фото задержания бывшего одесского военкома.

Как уточняет «Газета.Ru», Борисов пытался уйти от следствия, менял номера телефонов, автомобилей, местоположение и так далее.

По всем пунктам обвинения ему могут назначить до 10 лет лишения свободы.

Днем ранее стало известно, что Борисова объявят на Украине в розыск. 22 июля сообщалось, что фигурант выехал за границу.

По данным правоохранителей, родственники фигуранта по его поручению покупали дорогие автомобили и недвижимость в Испании. Общая сумма, потраченная на эти активы, превысила 151 млн гривен ($4,1 млн). Дохода у семьи Борисова, покрывающего эту сумму, нет. Предполагается, что бывший военком причастен к преступлениям в сфере коррупции.

Также в декабре 2022 года подозреваемый после выписки из военного госпиталя более двух недель не являлся на военную службу без уважительных причин.

В том же месяце он уехал с Украины и почти месяц находился в Молдавии, Турции, Испании и на Сейшельских Островах.

23 июня одесский военком был освобожден от должности из-за обвинения в коррупции.