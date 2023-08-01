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Военкома Днепропетровской области заподозрили в незаконном обогащении

У военкома Днепропетровской области прошли обыски по подозрению в незаконном обогащении
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Фото: Telegram/pgo_gov_ua
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На Украине в отношении военного комиссара Днепропетровской области возбуждено дело о незаконном обогащении, у него проведены обыски. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает офис генерального прокурора страны.

«Осуществляется досудебное расследование <...> по факту незаконного обогащения руководителем Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки», — отмечается в сообщении офиса в Telegram-канале.

По данным следствия, за время действия военного положения, введенного в стране в феврале 2022 года, днепропетровский военком оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в городе Днепр (бывший Днепропетровск). Также он зарегистрировал на члена семьи предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 кв. м.

«Прокуроры совместно с оперативниками УСС в Днепропетровской области и следователями областной полиции провели неотложные обыски по месту работы, шести адресов проживания руководителя областного ТЦК и его близких, а также автомобилях», — говорится в сообщении.

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25 июля суд Киева арестовал бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 150 млн гривен ($4,1 млн). Его подозревают в незаконном обогащении, неявке на службу и уклонении от военной службы во время всеобщей мобилизации. Он был задержан 24 июля. По трем статьям УК Украины Борисову грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, родственники фигуранта по его поручению покупали дорогие автомобили и недвижимость в Испании. Общая сумма, потраченная на эти активы, превысила 151 млн гривен ($4,1 млн).

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