Украинский суд арестовал бывшего военкома Одесской области

Печерский районный суд Киева арестовал бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 150 млн гривен ($4,1 млн). Об этом 25 июля сообщило издание «Страна».

В ходе рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения прокуратура просила отказать обвиняемому в залоге.

Фигурант просил суд оставить его на свободе в силу болезни.

Борисов заявил, что подаст апелляцию на меру пресечения, так как у него нет суммы, необходимой для внесения залога.

Экс-военкома Одесской области задержали в Киеве 24 июля. Ему сообщили о подозрении в незаконном обогащении, неявке на службу и уклонении от военной службы во время всеобщей мобилизации. По трем статьям УК Украины ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, родственники фигуранта по его поручению покупали дорогие автомобили и недвижимость в Испании. Общая сумма, потраченная на эти активы, превысила 151 млн гривен ($4,1 млн). Дохода у семьи Борисова, покрывающего эту сумму, нет. Предполагается, что бывший военком причастен к преступлениям в сфере коррупции.

В декабре 2022 года подозреваемый после выписки из военного госпиталя более двух недель не являлся на военную службу без уважительных причин. В том же месяце он почти месяц находился в Молдавии, Турции, Испании и на Сейшельских Островах.

23 июня одесский военком был освобожден от должности из-за обвинения в коррупции.