На Украине военком использовал солдат при строительстве имения

В Закарпатской области Украины военком использовал солдат во время строительства усадьбы. Об этом 2 августа сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) страны.

«ГБР сообщило о подозрении военному комиссару одного из районов Закарпатья, который заставлял солдат строить его имение <...> С начала марта этого года по приказу начальника одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и поддержки (военкомата — Ред.) солдаты вместо службы проводили строительные работы в его имении», — говорится в сообщении в Telegram-канале бюро.

Также во время обысков были изъяты $3,5 тыс., атрибутика Российской Федерации: монеты, документы о получении образования в России, одежда с эмблемами СССР и РФ, удостоверение офицера МО СССР, а также значки, кокарды и георгиевская лента.

В Telegram-канале офиса генпрокурора Украины уточнили, что против военкома возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины («Превышения власти и служебных полномочий»). Согласно санкциям этой статьи, военкому может грозить до 10 лет лишения свободы.

«Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Устанавливается причастность к совершению преступления других лиц», — говорится в сообщении.

Ранее, 1 августа, офис генерального прокурора Украины сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном обогащении против военного комиссара Днепропетровской области. У него провели обыски. Следствие считает, что за время военного положения, которое действует в стране с февраля 2022 года, военком оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в городе Днепр (бывший Днепропетровск).

Прокуроры с оперативниками добровольческого легиона Украинские сечевые стрельцы (УСС) в Днепропетровской области и следователями областной полиции провели неотложные обыски по месту работы, шести адресов проживания руководителя областного ТЦК и его близких.